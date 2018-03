Hoeveel brommers en snorfietsen rijden er in de Metropool Amsterdam?

AMSTERDAM - De snorfiets wordt steeds populairder in de metropool Amsterdam. Hadden tien jaar geleden nog maar twee op de honderd inwoners een dergelijke tweewieler, dat aantal is tegenwoordig gestegen tot zo'n vijf van de honderd inwoners.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Dienst Wegverkeer. Ondertussen wordt de brommer steeds minder populair. In 2011 bereikte de brommer zijn hoogtepunt en was het voertuigje te vinden bij vijf op de honderd inwoners van zestien jaar en ouder. Tegenwoordig is dat aantal gezakt naar vier op de honderd.

Zandvoort

Opvallend is dat de snorfiets vooral populair is in toeristische gemeentes als Zandvoort, Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Hier hebben respectievelijk 11 en 10.8 procent van de inwoners een snorfiets.

Opvallend is dat in Amsterdam slechts vijf op de honderd op inwoners een snorfiets rijdt. In de stad wordt veel geklaagd over snorfietsen. Recent besloot de Tweede Kamer om snorfietsen in de hoofdstad vanaf 2019 naar de rijbaan te verplaatsen. Mogelijk wordt die maatregel ook in andere gemeentes ingevoerd.

Bekijk hieronder hoeveel snorfietsen en brommers er te vinden zijn in jouw gemeente: