Deel dit artikel:











Paasweekend wordt wisselvallig: buien en zon Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Voor wie komend weekend in het zonnetje paaseieren wil zoeken, is er goed nieuws. De zon zal zich zeker laten zien, zegt NH-weerman Jan Visser. Toch is de kans op buien vooralsnog ook tamelijk groot. Wanneer we precies de zon te zien krijgen en wanneer we maar beter binnen kunnen blijven, valt nog niet met zekerheid te zeggen.

"Het is nog redelijk onzeker", licht Visser toe. "Het zou kunnen dat het op Tweede Paasdag droog is, maar de voorspellingen verschillen van dag tot dag." Over de temperatuur kan de weerman wel helder zijn. "Die zal zo rond de 10 graden liggen." Lees ook: IJzige wind en koukleumen op het strand: koudste 17 maart ooit gemeten Echt warm lenteweer zit er dit paasweekend dus niet in, maar het zou zo maar kunnen dat we in het midden van volgende week de 15 graden aan gaan tikken. Maar ook daarover lopen de verschillende modellen nog flink uiteen.