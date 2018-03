Brand in verbrandingsoven in bedrijfspand Weesp

WEESP - In een verbrandingsoven van het bedrijf Abbott Healthcare aan de J.C. van Houtenlaan in Weesp woedt momenteel een ongecontroleerde brand. De brandweer is aanwezig om het vuur onder controle te krijgen.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden-Nederland aan NH Nieuws. Het vuur woedt alleen in de oven, benadrukt hij. Over de oorzaak is nog niets bekend. Er zou niemand gewond zijn geraakt.

"Het sein brand meester is nog niet gegeven", aldus de woordvoerder, "maar we hebben wel net afgeschaald naar middelbrand, wat betekent dat in een blusvoertuig weer richting de kazerne is."