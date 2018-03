Forza!-voorman Velsen doet aangifte tegen IJmuidense kunstenaar

VELSEN - Sander Scholts, fractievoorzitter van de lokale Velsense partij Forza!, gaat bij de politie aangifte van laster doen tegen de IJmuidense kunstenaar Joop Stoop.

Scholts zegt dat hij 'de aanhoudende verdenkingen en beledigingen' van Stoop aan zijn adres beu is. "Ik ben het zó zat. Ik heb niet eens zin om nog op die man te reageren. Ik leg het in handen van de politie. Laat die het maar uitzoeken. Dan kan het eindelijk stoppen."

Anti-discriminatiebord

Aanleiding van de kwestie is de sloop van het anti-discriminatiebord dat Stoop drie weken geleden heeft opgehangen tegenover zijn atelier in de IJmuidense JP Coenstraat. Twee dagen na de onthulling door oud-wethouder Wim Westerman werd het kunstwerk in stukken gebroken op de stoep terugggevonden.

Lees ook: Anti-discriminatiebord onthuld in IJmuiden: "Ook hier is er discriminatie"

Volgens Stoop hebben twee mensen onafhankelijk van elkaar verklaard dat Scholts tegen hen heeft gezegd dat hij opdracht heeft gegeven om het bord te vernielen. Dat zou zijn gebeurd tijdens een bijeenkomst vorige week in Zeewijk in IJmuiden waar bewoners werden geïnformeerd over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

"Ik heb Scholts daarmee geconfronteerd en om een verklaring gevraagd", aldus Stoop. "Ik heb hem gevraagd waarom deze mensen dat hebben gezegd. Daar is het bij gebleven. Hij moet nu niet de boel gaan omdraaien. Notabene heeft hij mij op internet een lul genoemd.''

Scholts weer: "Ik snap niet zo goed waar die man mee bezig is. Ik ben bij die bijeenkomst geweest en het was heel gezellig. De mensen over wie hij het heeft, heb ik niet eens gesproken. Echt, dat hele bord interesseert me niet. Of het er hangt of niet, het zal me een zorg zijn.''

Lees ook: Kunstwerk tegen discriminatie nu al vernield

'Het moet stoppen'

Er staat voor morgen op het stadhuis een afspraak gepland tussen Stoop en Scholts, maar de Forza!-voorman acht de kans uiterst klein dat die hem op andere gedachte zal brengen. "De aangifte gaat voor 99 procent zeker door. Ik heb net weer een mail van die man gehad. Het houdt gewoon niet op. Het moet stoppen.''

Stoop zegt de aangifte tegen hem met vertrouwen tegemoet te zien. "Die mensen hebben dat verklaard over hem, dus is het een duidelijke zaak." Op zijn beurt overweegt hij aangifte te doen tegen Scholts wegens het aanzetten tot vernieling.