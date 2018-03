Hoger beroep in liquidatiezaak Scheepvaartmuseum van de baan

AMSTERDAM - Het hoger beroep over de liquidatie op een dancefeest in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum is van de baan. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben beide partijen hiervan afgezien, bleek tijdens een regiezitting bij het gerechtshof in Amsterdam.

Wat de precieze reden is voor het OM om het hoger beroep in te trekken, kon een woordvoerder niet zeggen. Advocaat Nico Meijering van de verdachte wilde ook geen nadere toelichting geven. De rechtbank veroordeelde de 35-jarige Surailie I. eerder tot vijftien jaar cel voor de fatale schietpartij in 2013, waarbij Souhail L. om het leven kwam.

Meijering liet eerder op de dag nog weten dat hij woest is op het OM en de politie over een bericht dat zijn cliënt mogelijk zou willen vluchten tijdens een rit vandaag van of naar het gerechtshof in Amsterdam. De politie bracht gisteravond naar buiten dat ze informatie had gekregen over een vermeende bevrijdingsactie tijdens het transport en dat de recherche die heeft voorkomen.

"Mijn cliënt heeft nog nooit zoveel flauwekul bij elkaar gehoord", zegt de raadsman. Volgens de politie wilde I. aanvankelijk naar de zitting komen, maar koos hij er uiteindelijk voor niet te gaan. Meijering zegt dat het niet klopt dat zijn cliënt dit heeft besloten naar aanleiding van het aangekondigde persbericht. "Dan ben je de kluit aan het besodemieteren. Ik snap de honger naar succes, maar niet over de rug van mijn cliënt." Volgens de raadsman is I. ook in een isolatiecel gezet zonder dat hij wist waarom.

Volgens de politie zijn tijdens het onderzoek naar de vermeende vluchtpoging bij de gevangenis waar I. zit mobiele telefoons gevonden die over de muur waren gegooid en die mogelijk voor hem waren bestemd.