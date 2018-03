Sint Jozefkerk Velsen-Noord hoeft niet te verhuizen

VELSEN-NOORD - Het bestuur van de Sint Jozefkerk in Velsen-Noord heeft goede hoop diensten te kunnen blijven houden in het godshuis aan de Wijkerstraatweg.

Door de noodgedwongen verkoop van het kerkgebouw vanwege het teruglopende aantal kerkgangers, was het lang onduidelijk óf, en zou ja wáár, de diensten zouden worden gehouden na de verkoop. Maar een ingenieursbureau dat zijn oog heeft laten vallen op het uit 1908 stammende gebouw en de aangrenzende villa, zou bereid zijn de kerk te verhuren voor de zondagse diensten.

"We zouden de kerk natuurlijk liever niet hebben hoeven te verkopen", zegt pastor Mathew. "Maar we kunnen er niet omheen. Dan is dit een goed alternatief. Er is inmiddels een gesprek geweest met de mogelijke koper en we hebben van het bisdom toestemming met deze partij verder te onderhandelen."

De vraagprijs van de gebouwen en de tuin is 600.000 euro. In de loop van april hoopt de parochie een definitief koopcontract te tekenen.