Ruim 12.000 euro opgehaald bij actiedag voor terminaal zieke kinderen

AALSMEER - De regionale actiedag Let’s Make Memories heeft afgelopen weekend ruim 12.000 euro opgeleverd voor Stichting Living Memories. Dat laat de stichting weten. Onder meer zes lokale omroepen maakten een gezamenlijke radio-uitzending van twaalf uur om geld op te halen.

Dit was een unieke samenwerking tussen de lokale radiozenders Radio Aalsmeer, RTV Amstelveen, Radio Tulipa, Jamm FM, Rick FM, en MeerRadio. Elbert Huijts van Radio Aalsmeer: "We zagen een mooie kans de al bestaande samenwerking tussen de lokale omroepen in de regio nog meer inhoud te geven."

In de gezamenlijke uitzending konden liedjes worden aangevraagd. Ook waren er teams van verslaggevers die in de hele regio geld ophaalden door klusjes te doen.

Portretten van terminaal zieke kinderen

Stichting Living Memories werd elf maanden geleden opgericht om terminaal zieke kinderen tot 18 jaar de mogelijkheid te bieden om kosteloos hun levensverhaal vast te leggen. Er wordt dan een professioneel video- of audioportret gemaakt van het kind. Oprichter van de stichting Thinka Sanderse: "Mensen met een levensbedreigende ziekte delen vaak een angst om vergeten te worden. Deze angst proberen we met deze portretten weg te nemen. Daarnaast behouden de ouders van het kind dan iets tastbaars van hun kind."

Spinning Marathon

Naast de radiouitzending werden er verschillende andere acties gehouden in Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Amstelveen. Tientallen sporters haalden samen zo'n 7.400 euro op met een spinning marathon. Ook werden er inzamelacties bij verschillende basisscholen in Hoofddorp gehouden.

Roos Schlikker ambassadeur

Op de actiedag maakte Roos Schlikker, journaliste en columniste voor onder meer het Parool en de Libelle, bekend dat zij ambassadeur is geworden van Stichting Living Memories. "Ik realiseer me heel goed dat er na een overlijden altijd een moment komt dat je je afvraagt: hoe klonk hij of zij ook alweer? Ik denk dat alle ouders weleens denken aan de mogelijkheid dat je kind er niet meer is. Ik kan daar echt misselijk van worden, maar voor sommige mensen is dit helaas de realiteit."

Volgend jaar weer

Volgens oprichter Sanderse was de dag een groot succes en hoopt ze dat er volgend jaar een nieuwe editie van de actiedag komt. Ook Paul Bruines van MeerRadio ziet dat wel zitten: "De samenwerking tussen de verschillende omroepen verliep zo goed, dat nu al gesproken wordt over een eventuele nieuwe actie volgend jaar."