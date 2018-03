Vluchtende inbrekers crashen met gestolen auto in Amsterdam-Slotervaart

AMSTERDAM - (AT5) De politie is op zoek naar twee woninginbrekers die gisteravond in Amsterdam-Slotervaart uit de bocht vlogen tijdens een achtervolging.

Even voor middernacht crashte een rode Toyota in de hekjes. Dat gebeurde op de hoek van de Pieter Calandlaan en Tutein Noltheniusstraat. De twee inzittenden sprongen uit de auto en gingen er vliegensvlug vandoor. Ze wisten te ontkomen en worden nu gezocht door de politie.

De achtervolging die voorafging aan de crash begon toen agenten de Toyota met gedoofde lichten zagen rondrijden op de Pieter Calandlaan. Toen de mannen doorhadden dat ze waren opgemerkt, begonnen ze een stuk harder te rijden.

Woninginbraak

De mannen vluchtten na de crash verschillende richtingen op. De politie trof in de gestolen auto een computer aan die eerder op de avond uit een woning in de Ariana Nozemanstraat was geroofd. In die woning pakten de inbrekers ook de autosleutels van de Toyota aan mee.

De mannen zijn tussen de 15 en 20 jaar oud, licht getint, en droegen zwarte kleding. Ze zijn volgens een signalement zo'n 1,70 tot 1,75 meter lang. Een van hen was opvallend tenger en had zwarte krullen.