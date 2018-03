Twee Noord-Hollanders vast om bezit en verspreiding van kinderporno

NOORD-HOLLAND - De politie heeft de afgelopen maand twee mannen uit Noord-Holland aangehouden in een onderzoek naar de verspreiding en het bezit van kinderporno. Op hun computers, laptops en smartphone werd materiaal aangetroffen dat leidde tot hun aanhouding.

De twee mannen, van 33 en 34 jaar, werden op twee verschillende plekken in Noord-Holland in de boeien geslagen. Ze zijn inmiddels voorgeleid voor de rechter-commissaris en zitten beiden nog vast in afwachting van hun proces.

Onderzoek

Over de identiteit van de twee verdachten is verder weinig bekend. Het tweetal is in ieder geval naar voren gekomen in een onderzoek van het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK). Ze doen samen met de officier van justitie onderzoek. In die onderzoeken worden niet alleen daders maar ook slachtoffers opgespoord. Of naast de daders in dit geval ook slachtoffers zijn opgespoord, is niet duidelijk.

De politie adviseert mensen daarnaast om niet zelf op zoek te gaan naar mensen die kinderporno in hun bezit hebben of het verspreiden. "Ga dus niet zelf actief op zoek naar kinderporno met als doel de politie te helpen: daarbij loopt u namelijk de kans dat u zélf onderwerp wordt van een politieonderzoek. Ook kan het zijn dat u onze lopende onderzoeken hiermee verstoort", aldus Sjak Meerveld, teamleider van het TBKK in Noord-Holland.

Wat kun je wel doen als je kinderporno tegenkomt?



- Lees je op een forum dat mensen kinderporno uitwisselen of merk je dat minderjarigen seksueel benaderd worden via een chatsite of webcam? Dan kun je de informatie hier delen.

- Bij het vermoeden van actueel misbruik van een minderjarige (bijvoorbeeld webcamseks) en is de locatie bekend? Bel dan altijd met 112.

- Zijn de locatie en het slachtoffer niet bekend? Bel dan met 0900-8844.