De Peiling: Zorgen om straling nieuwe zendmasten mobiele telefoons

NOORD-HOLLAND - Het ministerie van Economische Zaken overweegt om straling van zendmasten aan banden te leggen. Door de uitrol van 5G wordt een wildgroei aan antennes verwacht, onder meer in lantaarnpalen en bushokjes. Dat levert mogelijk gevaar op voor de volksgezondheid.

5G komt er aan

"Door de uitrol van het nieuwe snelle 5G-netwerk verwachten we de komende jaren meer antennes in het straatbeeld", zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken in het Algemeen Dagblad. "Nu zie je de antennes op masten, daken van flats en andere hoge gebouwen. Daar gaan veel meer ‘small cells’ bijkomen, denk aan antennes in lantaarnpalen, bushokjes en reclamezuilen."

Veel meer antennes

Nederland telt op dit moment ruim 45.000 antennes voor mobiele telefonie (GSM, UMTS en 4G). Dat aantal stijgt de komende jaren flink als het nieuwe 5G-netwerk wordt aangelegd. 5g is sneller dan de huidige netwerken, maar het bereik van de antennes is minder groot. Daardoor zullen er op tal van plaatsen kleine zenders nodig zijn die overal in het straatbeeld opduiken.

Wetenschap waarschuwt

Eind vorig jaar waarschuwden 180 wetenschappers uit 36 landen voor de mogelijke risico’s van het nog te bouwen 5G-netwerk. De stralingsdichtheid gaat flink stijgen, maar de gevolgen voor de volksgezondheid zijn onbekend. De wetenschappers stellen dat uit sommige onderzoeken blijkt dat er een verband zou kunnen zijn tussen straling en hersentumoren, Alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen. De wetenschappers willen dat de aanleg van het 5G netwerk wordt uitgesteld.

Wat vind jij?

