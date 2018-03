Amstelveense wethouder Jeugdzorg weg na seksueel getinte chats met 16-jarig meisje

AMSTELVEEN - De Amstelveense wethouder Jeroen Brandes, die vlak voor het weekend plotseling opstapte, had seksueel getinte chats met een 16-jarig meisje. Dat meldt Het Parool op basis van een vertrouwelijke brief aan de gemeenteraad.

De 48-jarige PvdA-lijsttrekker stapte vrijdag, enkele dagen na zijn herverkiezing, plotseling op als wethouder. Dat deed hij vanwege 'zwaarwegende persoonlijke redenen'.

Nu blijkt dat hij de afgelopen jaren veel te ver ging tijdens persoonlijke chatgesprekken met een meisje van zestien. Zo zou Brandes volgens Het Parool toenaderingspogingen hebben gedaan tot intieme contacten met het meisje.

Buitenschoolse opvang

Het meisje is inmiddels meerderjarig en is vorige week met de chatgesprekken naar buiten gekomen, waarna Brandes besloot op te stappen. Brandes was onder meer verantwoordelijk voor de jeugdzorg in zijn gemeente en werkte eerder als directeur van het Kinder Kook Café, onderdeel van een buitenschoolse opvang.

Het is niet duidelijk of het meisje en de wethouder fysiek contact hebben gehad. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan tegen Brandes.

'Onaanvaardbaar gedrag'

"Grensoverschrijdend gedrag kan nooit worden geaccepteerd in het openbaar bestuur", aldus Bas Eenhoorn, waarnemend burgemeester van Amstelveen, in de brief aan de gemeenteraad. "We leven mee met de jonge vrouw, die de dupe is van het onaanvaardbare gedrag van de wethouder."

Reactie gemeente Amstelveen

In een statement aan NH Nieuws bevestigt de gemeente Amstelveen dat er 'laakbaar contact' geweest is tussen de wethouder en een 16-jarig meisje. "Dit is in geen enkel opzicht acceptabel voor iemand die werkzaam is in het openbaar bestuur. Er is inmiddels aangifte gedaan door het slachtoffer. De burgemeester heeft de raad hierover vertrouwelijk geïnformeerd", aldus de gemeente.



Verder zegt de gemeente niet verder op de zaak te willen ingaan om "beschadiging van personen te voorkomen".

De PvdA-afdeling in Amstelveen laat weten 'met verbijstering' kennis te hebben genomen van de brief. Brandes heeft zijn zetel ter beschikking gesteld en zal geen deel meer uitmaken van de PvdA-fractie, zo laat het afdelingsbestuur weten.