Mozzarella in supermarkten steeds beter: "Vroeger nog vaak stuiterballen" Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Een soort rubberachtige kaas met een kleurloze smaak. Zo staat de mozzarella in Nederland nog altijd bekend. Toch is de kwaliteit van de mozzarella die we in de supermarkt kopen allang niet meer zo slecht als vroeger. Dat menen de experts die samen met een testpanel namens de Consumentenbond onderzoek deden naar kwaliteit van de kaassoort.

Hoewel experts zweren bij de volle smaak van de buffelmozzarella, blijkt de koemelkmozzarella bij het testpanel het populairste. Toch loopt de kwaliteit van de verschillende mozzarella's nogal uiteen. Zo smaken sommige soorten volgens de testers echt nog als smakeloze rubberen ballen, maar kun je bij veel supermarkten ook enorm smakelijke varianten krijgen. Zowel het consumentenpanel als de experts zijn op het gebied van de buffelmozzarella het meest te spreken over de biologische versie van de Albert Heijn. Hoewel de koemelkmozzarella over het algemeen veel minder smaak heeft dan die van de buffel, gaat de kwaliteit volgens de experts wel vooruit. "Al met al zijn ze een stuk beter dan vroeger, toen waren het nog vaak stuiterballen", zegt de Amsterdamse kok met Italiaanse roots, Roberta Pagnier. De biologische mozzarella (1.80 euro) van de Albert Heijn is in de koemelk-categorie de favoriet. Ook de mozzarella van de Aldi scoort hoge ogen en is bovendien een stuk goedkoper (0,55 euro) dan de meeste andere mozzarella's. De Fresca d'oro, die te koop is bij Dirk en de Coop komt het slechtste uit de test. Die allerslechtste mozzarella kost je daarentegen wel maar 0,45 euro.