Shane Kluivert doet harten smelten van kijkers RTL Late Night

AMSTERDAM - De 10-jarige Shane Kluivert is van alle markten thuis, zo bleek gisteravond eens te meer tijdens de uitzending van RTL Late Night. De jongste telg van ex-international Patrick Kluivert kan niet alleen een goed potje voetballen, hij blijkt ook een chef culinair in spé, een schrijver, een YouTube-ster, een dierenredder, een meesterplanner én een ware charmeur.

Shane was in eerste instantie te gast in de late talkshow om te praten over zijn kookboek dat eergisteren is uitgekomen: 'Koken met Shane'. Maar er moest natuurlijk ook stil worden gestaan bij het debuut van zijn grote broer Justin in het Nederlands elftal. Iets wat Shane ook wel ziet zitten in de toekomst. "Het is een droom voor ons allebei", vertelt hij aan host Humberto Tan. "Hij staat er nu, maar ik wil er natuurlijk ook staan. Daar moet ik heel hard voor werken. En ook gewoon genieten, dan komt het wel."

Kookboek

Het kookboek van Shane, die zelf in de jeugd van Barcelona speelt, kwam niet uit de lucht vallen. Samen met zijn broer Nino begon hij vorig jaar met een serie vlogs op YouTube waarin onder andere zijn kookkunsten voorbijkomen. "Ik vond het heel leuk om te koken", legt hij uit. "Na m'n voetbalwedstrijd vind ik het erg leuk om in de keuken te staan en creatief te doen met allerlei soorten gerechten. En toen ging ik YouTube-filmpjes maken en dat vond ik ook heel leuk. En toen bedacht ik om een kookboek te maken."

Goed doel

Zelfzuchtig is het kleine baasje absoluut niet, hij heeft ook een groot hart voor dieren. "Een euro van de opbrengst van een boek gaat naar de hondjes van Curacao. M'n moeder en ik gaan als we daar zijn met de auto op zoek naar puppy's op straat. We willen een stuk land hebben en daar zo veel mogelijk hondjes op 'gooien'. En dan ervoor zorgen dat ze een goed leven hebben."

Routine

Gelukkig heeft Shane ook nog tijd voor school. Om al zijn activiteiten te kunnen bolwerken, houdt hij er een strak rooster op na. "Van 9.00 uur tot 16.00 uur ga ik naar school. Daarna heb ik twee uur rust. In het laatste kwartier leg ik al m'n spullen klaar, jas aan, kleren aan en dan ga ik naar voetbal. Dan word ik met de Barcelona-taxi naar de club gebracht. Daar ga ik trainen en dan zit ik rond 21.15 uur in de taxi terug naar huis."

Een appeltje na het avondeten mag niet ontbreken, tot groot vermaak van het Late Night-publiek. Als Tan vervolgens vraagt wat voor appeltje hij dan eet, heeft Shane ook snel zijn woordje klaar: "Pink Lady!"

