Kluivert en Til vergeten hun debuut nooit meer

AMSTERDAM - GENÈVE Allebei mochten ze debuteren voor Oranje. Justin Kluivert en Guus Til zullen derhalve de oefenwedstrijd tegen Portugal in Genève niet alleen vanwege de verrassende zege (3-0) nooit meer vergeten.

Het tweetal mocht in de 78e minuut invallen. Kluivert verving Memphis Depay en Til kwam in het veld voor Kenny Tete.

En bijna was hun gezamenlijke debuut nog mooier geweest. Kluivert brak in de slotfase door maar kreeg de bal net niet bij de vrijstaande Til. "Nee, daar ben ik echt niet boos over", lachte Til. "Deze avond kon al bijna niet mooier. Ik genoot al van het warm lopen want ik kreeg het gevoel dat de bondscoach dit mij wel gunde bij een voorsprong van 3-0."

"Natuurlijk is het jammer dat ik Til niet kon aanspelen", zei Kluivert. "Maar het is zo speciaal voor me dat ik nu voor mijn land ben uitgekomen. Ja, net als mijn vader. Die zal ook wel trots zijn."

Tiende 'zoon van'

De 18-jarige Kluivert trad als tiende international in de voetsporen van zijn vader bij Oranje. Zijn vader Patrick speelde in 2004 tegen Ierland zijn laatste interland. De teller stond toen op 79. Jordi Cruijff, Youri Mulder, René van der Gijp, Jan Everse, Ronald Koeman, Erwin Koeman, Daley Blind, Nigel de Jong en Steven Berghuis hadden ook allemaal een vader die ooit uitkwam voor Oranje.

Bondscoach Ronald Koeman liet vrijdag tegen Engeland al Hans Hateboer en Wout Weghorst voor de nationale ploeg debuteren.