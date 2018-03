Deel dit artikel:











Duizenden medewerkers woningcorporaties leggen werk neer Foto: Raymond Notten

NOORD-HOLLAND - Zeker 3.000 medewerkers van woningcorporaties leggen vandaag het werk neer en komen in Utrecht bijeen voor een landelijke stakingsdag. Ze liggen in de clinch met Aedes, de vereniging van woningcorporaties, over een nieuwe cao. Grootste twistpunt is het loon, dat volgens de vakbonden snel omhoog moet.

Onder de stakers zit ook Raymond Notten. Hij is woonopzichter bij Woontij op Texel. "Ik heb heel leuk werk", zegt hij tegen NH Nieuws. Maar daar zit volgens Notten ook niet het probleem. Het gaat vooral om de beloning van het werk van de ruim 25.000 medewerkers die zijn aangesloten bij de cao woondiensten. Ze willen meer geld en zijn al ruim een jaar bezig met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Meer loon voor managers

Vooral het voorstel van Aedes voor de lonen in de komende jaren steekt de actievoerders. "Hun voorstel is om over 2017 de lonen niet te verhogen en in 2018 maar met 1,5 procent. Dat ligt gewoon onder de inflatie", zegt Notten, die met vijf andere collega's met de bus naar Utrecht gaat. Vakbonden FNV en CNV eisen een loonsverhoging van 2 procent over 2017 en in totaal 3,5 procent over 2018. Tegelijkertijd willen ze de loonschalen van managers juist flink verhogen. Niet alleen de lonen zijn onderwerp van gesprek, ook de hoge werkdruk moet volgens de medewerkers omlaag. "Er zijn zoveel fusies geweest, en zoveel krimp met collega's. Er zijn veel te weinig mensen voor het werk dat er is", benadrukt Notten.