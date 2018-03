Ellie Lust over presentatie Wie is de Mol?: "Zou een mooie kans zijn"

AMSTERDAM - Amsterdamse politievoorlichter Ellie lust ziet presentatie van Wie is de Mol? wel zitten, liet ze gisteren weten aan het AD. Nu presentator Art Rooijakkers vertrekt bij het programma en de AVROTROS, gaan er volop speculaties de ronde over zijn opvolg(st)er. Ellie zou een van die kandidaten zijn.

De voormalig wijkagente zou volgens de krant perfect in het plaatje passen. Want; "ze straalt autoriteit uit, zit al bij Mol-omroep AVROTROS waar ze Ellie Op Patrouille presenteert én is een ambassadeur van het programma".

Ellie zelf heeft er ook wel oren naar. "Ik ben niet gevraagd. Nog niet", vertelt ze. "Ik weet ook niet of ik op het verlanglijstje van de omroep sta. Maar ik zou het best willen, natuurlijk. Dat zou een mooie kans zijn. Verder lijkt het me niet goed te speculeren over iets dat niet speelt. Ik zit voorlopig nog bij de politie."

Toch is Ellie niet de enige potentiële nieuwe presentator die in de wandelgangen en op sociale media wordt besproken. Oud Wie is de Mol?-deelnemers Jan Versteegh, Frits Sissing, Marlijn Weerdenburg, Klaas van Kruistum en Rik van de Westelaken, worden ook genoemd.