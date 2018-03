Beschoten Amsterdamse vastgoedontwikkelaar looft 10.000 euro uit voor gouden tip

AMSTERDAM - (AT5) Vastgoedfamilie Pleijsier heeft een beloning van 10.000 beschikbaar gesteld, voor informatie die leidt naar de schutter die ruim twee weken geleden schoot op hun kantoor in de Michelangelotraat in Amsterdam.

De familie is mede-eigenaar van Craddle of Development (COD), de vastgoedontwikkelaar waar de kogels door de ramen vlogen. "Dat iemand zoiets doet en medewerkers en buurtbewoners schrik aanjaagt is onaanvaardbaar", zegt een familielid tegen De Telegraaf.

Beelden van schutter

"Er is ons veel aan gelegen dat de dader of daders worden gepakt." Het tipgeld is uitgeloofd in overleg met de politie. Diezelfde politie toont vanavond beelden van de schutter in het programma Opsporing Verzocht. Volgens de vastgoedfamilie zou de schietpartij het resultaat zijn van een zakelijk conflict.

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen sloot afgelopen week het pand van COD. De schietpartij, midden in een woonwijk, levert volgens hem een te groot gevaar voor de buurt op. Een van de eigenaren reageerde toen gefrustreerd: "Tijdelijke verhuizing van het kantoor draagt niet bij aan het gevoel van rechtvaardigheid, waarbij de onderneming en haar medewerkers reeds gedupeerden zijn. Dit is de wereld op zijn kop eigenlijk."