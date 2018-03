Verdachte van dodelijke schietpartij AMC voor de rechter

AMSTERDAM - (AT5) Adel de R. moet vandaag voor de rechter verschijnen. De man heeft toegegeven betrokken te zijn geweest bij een dodelijke schietpartij voor het AMC in Amsterdam-Zuidoost. Daarbij kwam de 24-jarige Isilnando Kammeron om het leven.

Dat gebeurde vorig jaar op 10 oktober. Kammeron bleek maar liefst zeven keer beschoten te zijn. De hulpdiensten arriveerden snel en hebben het slachtoffer nog zeker 25 minuten geprobeerd te reanimeren, maar de man overleed ter plaatse.

In totaal zijn er maar liefst zeven verdachten aangehouden voor de moord. Maar omdat De R. een volledige bekentenis heeft afgelegd, mogen de zes anderen de inhoudelijke behandeling in vrijheid afwachten. Ze zijn allemaal nog wel verdachten in de zaak.

Bekende van de politie

De advocaat van De R. gaf eerder aan tijdens de zitting nog vijf getuigen te willen horen, waaronder de vriendin van het slachtoffer. Kammeron zou zelf voorafgaand aan de moord iemand hebben neergestoken met een scherp voorwerp.

Het slachtoffer was al een bekende van de politie. Hij zou in het verleden meermaals betrokken zijn geweest bij diefstallen en mishandelingen. Ondanks dat had zijn familie nooit verwacht dat Kammeron bij zoiets betrokken zou kunnen raken. 'Het was een jongen die in mijn ogen heel normaal was', vertelde zijn nichtje. 'Hij was gewoon iemand die veel liefde aan ons gaf.'

Het is de vraag wat voor straf het Openbaar Ministerie (OM) gaat eisen voor De R. Op het moment van de schietpartij was hij nog maar 20 jaar oud. Anderzijds wordt de zaak, onder meer vanwege de zeven kogels, zwaar opgenomen.