Vrouw gewond na aanrijding door auto in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Een vrouw is vanavond gewond geraakt nadat ze is aangereden door een auto op de Arend Janszoon Ernststraat in Amsterdam. Ze moest met spoed naar het ziekenhuis gebracht worden.

Op foto's is te zien dat het ongeluk bij een zebrapad plaatsvond. Volgens omstanders was de vrouw na het ongeluk niet aanspreekbaar. Het is nog onbekend wat voor letsel ze heeft.

Bovendien is het momenteel onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet daar nog onderzoek naar. In verband met dat onderzoek is de straat deels afgezet.