Wijdemeren begint coalitiegesprekken in het openbaar: 'Experiment met risico's'

LOOSDRECHT - De Lokale Partij probeert in het openbaar een coalitie te vormen in de gemeente Wijdemeren. De Lokale Partij is de grote winnaar geworden en heeft inwoners en politiek uitgenodigd voor een eerste gesprek.

De raadszaal is goed gevuld met geïntereseerde inwoners. "Als je kijkt naar de verkiezingsuitslag is het volkomen logisch dat Dorpsbelangen en De Lokale Partij het hart vormen van de coalitie", zegt Gert Zagt van De Lokale Partij. "Kruip bij elkaar en kijk of je er samen uit kunt komen", zo stelt Stan Poels van PvdA-Groenlinks.

De Lokale Partij wil geen achterkamertjespolitiek, maar coalitiebesprekingen in de openbaarheid. "Het is alleen wel lastig", zo reageert Zagt na afloop. "Het is een experiment dat risico's met zich meedraagt. Niemand laat het achterste van z'n tong zien." Er zijn maar enkele gemeenten in Nederland die dit soort besprekingen in het openbaar doen.

Fusie

De discussie gaat vooral over de eventuele fusie van de gemeente Wijdemeren met Hilversum. "Ik vind dat de discussie niet moet verengen op het fusie item", zegt Jan-Jaap de Kloet van Dorpsbelangen. Toch bleek dit een groot heikelpunt, want "de fusie die de Provincie voorstelt is niet onderhandelbaar voor de Lokale Partij", aldus Zagt.

Deze bespreking heeft nog geen coalitie opgeleverd. "Ik heb het gevoel dat het vormen van een coalitie lang gaat duren. Dit gaat echt te langzaam", aldus Jan Verbruggen van het CDA. De volgende bijeenkomst staat gepland op dinsdag 3 april.