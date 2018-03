Oranje wint verrassend met 3-0 van Europees kampioen Portugal

AMSTERDAM - GENÈVE Een heel ander Oranje dan eerder in de verloren wedstrijd tegen Engeland (0-1), heeft de oefenwedstrijd tegen Europees kampioen Portugal met 3-0 gewonnen. Die stand stond bij de rust al op het scorebord. Guus Til en Justin Kluivert mochten een kwartier voor tijd debuteren.

Ronald Koeman had zijn team op zeven plaatsen aangepast. Jasper Cillessen, Kenny Tete, Nathan Aké, Tonny Vilhena, Donny van de Beek, Davy Pröpper en Ryan Babel kregen een kans van bondscoach Ronald Koeman in Stade de Genève. Die ploeg greep de gegeven kans en speelde georganiseerd vanuit de verdediging met snelle uitbraken. Matthijs de Ligt speelde weer sterk, zowel verdedigend als aanvallend, want met twee assists had hij ook een groot aandeel in de eindstand.

In de tweede helft wisselden beide ploegen flink door. Mede daardoor was de tweede helft wat minder dan de eerste. Bondscoach Ronald Koeman zag in deze wedstrijd de mogelijkheden om op voort te borduren. "Je verwacht zo'n uitslag vooraf niet", zei hij na afloop. "We speelden in de eerste helft sterk vanuit de organisatie."

0-1 Depay

Al na twaalf minuten spelen kwam Oranje op voorsprong door een doelpunt van Memphis Depay. Kenny Tete legde de bal terug op Donny van de Beek, die op zijn beurt Depay vond.

0-2 Babel

Matthijs de Ligt stond aan debasis van de 0-2. De verdediger van Ajax ging na ruim een half uur spelen goed door naar de achterlijn, kreeg de bal van Donny van de Beek en leverde een harde voorzet af, waar de geheel vrijstaande Ryan Babel alleen zijn hoofd tegenaan hoefde te duwen.

0-3 Van Dijk

Ook bij de 0-3 kwam de assist van De Ligt. Bij een vrije trap, in de extra tijd van de eerste helft, kopte hij de bal goed terug, waarop Virgil van Dijk de bal voor het inschieten had.

Tweede helft

Portugal kwam feller uit de kleedkamer en Jasper Cillissen moest kort achter elkaar een paar keer in actie komen. Nadat João Cancelo in de 64e minuut met zijn tweede gele kaart moest vertrekken ontstond er nog een apart incidentje. Enkele supporters renden het veld op om een selfie te maken met Ronaldo, of om hem alleen maar even aan te raken. Portugal kreeg nog een paar kansjes, maar Nederland hield stand.

Opstelling Nederland: Cillessen; Tete (Til/78), De Ligt (Fosu-Mensah/83), Van Dijk, Aké, Vilhena (De Vrij/67); Wijnaldum (De Roon/67), Van de Beek, Pröpper; Babel (Berghuis/83), Depay (Kluivert/78).

Opsteling Portugal: Lopes; Cancelo, Rolando (Neto/46), Fonte, Rui; Manuel Fernandes, Gomes (An.Silva/46), A.Silva (Gomes/46), Bruno Fernandes (João Mário/78); Quaresma (Martins/56), Ronaldo (Moutinho/68).