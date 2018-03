Deel dit artikel:











Blindengeleidehonden welkom in Artis: "Het is voor hem ook een uitje" Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Blinden en slechtzienden kunnen dierentuin Artis in Amsterdam sinds kort met hun hulphond bezoeken. "We zien misschien niet zoveel. Maar het is een hele beleving, met de geuren en geluiden van die dieren", aldus Carin de Bruin-van Heuven van Staereling.

Er lopen er zo'n twintig blinden en slechtzienden met een hond door Artis, om te bekijken of dat werkt met grote groepen. Carin is één van hen. "Het is heerlijk om hier te zijn en lekker te wandelen." Ook haar hulphond lijkt te genieten van deze dag. "Het is voor hem een uitje", zegt Carin. Lange tijd waren de blindengeleidehonden niet welkom in Artis, tot het College voor de rechten van de Mens oordeelde dat deze groep ook de dierentuin in moet kunnen. Lees ook: Bezoekersrecord voor dierentuin Artis De directeur laat ze daarom inmiddels toe. Toch mogen de honden niet overal komen. "Mensapen reageren best heftig op honden, dat levert stress op. Ook bij de wolven en wilde honden wil je ze niet in de buurt hebben", stelt Rembrandt Sutorius. Honden luisteren goed

De blinden en slechtzienden worden vandaag begeleidt door een geleidehondenschool. Ook de begeleiders zijn blij dat de honden nu in het grootste gedeelte van het park worden toegelaten. "Mensen vinden honden vaak vies of zijn bang", zegt Wendy Jansen. "Maar deze honden luisteren goed. De baasjes doen het goed. Soms merk je niet eens dat er honden zijn."