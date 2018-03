Gemeente Weesp kiest definitief voor Amsterdam

WEESP - De gemeenteraad van Weesp heeft vanavond definitief gekozen voor een fusie met Amsterdam. Hiermee steunt de gemeenteraad de keuze van de inwoners, die afgelopen woensdag de hoofdstad verkozen boven aansluiting bij de gemeente Gooise Meren.

Het was eigenlijk al besloten, maar er moest nog officieel een klap op worden gegeven. Dus kwam de gemeenteraad van vóór de verkiezingen bij elkaar en koos definitief voor Amsterdam.

De inwoners kozen eerder ook voor Amsterdam tijdens een raadgevend referendum. 57 Procent ging voor Amsterdam en 43 procent voor Gooise Meren. Dit zorgde ervoor dat de raad er vanavond snel uit was.

Deze beslissing betekent dat Weesp over vier jaar ambtelijk fuseert met Amsterdam. Maar dat is wel tijdelijk, want Amsterdam wil op den duur dat Weesp bestuurlijk fuseert.