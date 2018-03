Deel dit artikel:











Sjaak B., verdachte in zaak Cor van Hout, weer op vrije voeten Foto: AT5 / Politie

AMSTERDAM - (AT5) De Amsterdamse crimineel Sjaak B. is weer op vrije voeten. Hij werd zaterdag 17 maart opgepakt in verband met de moord op Cor van Hout in 2003.

De raadkamer oordeelde vandaag dat er te weinig bewijs is dat B. betrokken zou zijn bij de liquidatie. Dat zegt het advocatenkantoor dat hem verdedigde. In eerste instantie werd B. aangehouden vanwege een verklaring die Astrid Holleeder in de rechtbank gaf. Ze vertelde tijdens een verhoor dat B. de motor heeft bestuurd die werd gebruikt bij de liquidatie van Van Hout, in 2003 in Amstelveen. Lees ook: Sjaak B. aangehouden voor betrokkenheid moord Cor van Hout Astrid's broer, Willem Holleeder, staat terecht voor mogelijke betrokkenheid bij vijf liquidaties. Daarbij vielen in totaal zes doden, waaronder Van Hout. B. zat zelf een celstraf van 5,5 jaar uit wegens betrokkenheid bij liquidaties. Daarbij werd de naam Van Hout ook al eens genoemd, maar het bewijs werd niet voldoende geacht. De advocaat van B., Marnix van der Werf, zei eerder dat zijn cliënt ontkent dat hij iets met de moord op Van Hout te maken heeft.