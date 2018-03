Burgemeester Beverwijk vindt dat Marco Bakkerstraat wel kan: 'Ongeluk staat los van verering'

BEVERWIJK - Burgemeester Martijn Smit van Beverwijk blijft achter de keuze staan om een straat naar Marco Bakker te vernoemen. De Vereniging Verkeersslachtoffers vindt dat niet gepast. Niet Marco Bakker, maar de vrouw die hij in 1997 doodreed had een straat naar zich vernoemd moeten krijgen.

Marco Bakker reed in 1997 een vrouw dood, terwijl hij onder invloed was van alcohol. Vorige week is Bakker geëerd met een persoonlijke straatnaam in Beverwijk. "Marco Bakker is een artiest uit Beverwijk moet internationale faam", vindt burgemeester Martijn Smit. "Daar willen we hem voor eren door middel van een straatnaam. Wij zien dit los van het drama wat zich 20 jaar geleden heeft voltrokken", legt de burgemeester uit.

Lees ook: Organisatie verkeersslachtoffers: "Marco Bakkerstraat is volstrekt ongepast"

Nabestaanden

Burgemeester Martijn Smit heeft contact gezocht met de nabestaande van het slachtoffer. "Wij vinden het belangrijk dat de nabestaanden hebben aangegeven hier vrede mee te hebben", verklaart de burgemeester.