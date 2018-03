Deel dit artikel:











Peuter (2) gewond na aanrijding in Hilversum: automobilist rijdt door Foto: Inter Visual Studio

HILVERSUM - Een 2-jarig kind is vanavond gewond geraakt bij een aanrijding in de Van Dijkstraat in Hilversum. De automobilist is doorgereden.

Over de toestand van het kind is niets bekend. Volgens een getuige gaat het om een jongetje. Hij zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie heeft na een zoekactie een vermoedelijke verdachte aangehouden.