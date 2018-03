OM eist tot zes jaar cel voor ontvoering en lugubere mishandeling in Amstelveen

AMSTELVEEN - De officier van justitie heeft vandaag celstraffen tot zes jaar geëist tegen twee mannen die vorig jaar een man in Amstelveen ontvoerden en een gedeelte van zijn pink afknipten. Een 30-jarige man uit Rotterdam hoorde zes jaar tegen zich eisen. Tegen zijn handlanger, een 24-jarige man uit Leiderdorp, eiste de officier van justitie vier jaar cel.

Op 9 maart 2017 werd het slachtoffer in Amstelveen onder bedreiging van een vuurwapen door gemaskerde mannen uit zijn auto gehaald en in een auto van de daders getrokken. Na meerdere uren te zijn vastgehouden in een woning in Leiden werd de man, op steenworp afstand van de woning waar hij werd vastgehouden, op straat gedumpt. Zijn ontvoerders hadden een deel van zijn pink afgeknipt.

Door een oplettende getuige kon het kenteken van de auto genoteerd worden. In een gevonden schrift en agenda bleek de ontvoering al te zijn voorbereid. Ook in de telefoongegevens zaten bewijzen: de twee daders bleken veelvuldig contact te hebben gehad op de dag van de gijzeling. Het motief is nog onduidelijk, maar vermoedelijk wilde het duo door middel van losgeld van een drugsschuld afkomen.

'Traumatische ervaring'

De officier van justitie sprak in haar requisitoir van 'ernstige gebeurtenissen'. "Het afknippen van een deel van zijn pink moet voor het slachtoffer ongetwijfeld de meest traumatische ervaring uit zijn leven zijn. De angst die de ontvoering en de sadistische verminking hebben ingeboezemd, zullen hem vermoedelijk nog zeer lang achtervolgen."