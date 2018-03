'Mister Beverwijk' doet noodgedwongen een stap terug: "Het is nu aan de jongeren"

BEVERWIJK - Co Backer is een bekende verschijning in Beverwijk, en dat is zacht uitgedrukt. Je zou hem 'Mister Beverwijk' kunnen noemen. Geboren en getogen is hij in 'de Wijk' en als het aan hem ligt, zal hij er ook doodgaan. "Maar ik ben pas 67, dus heb nog dertig jaar te gaan voordat het zover is."

Hij sluit deze week een belangrijk hoofdstuk in zijn leven af. Na twintig jaar moet hij stoppen als raadslid. Zijn partij, GemeenteBelangen Beverwijk, kelderde van vier naar één zetel waardoor hij na twintig jaar geen raadslid meer is.

In al die jaren heeft hij zich hard gemaakt voor de burger van de stad. En heeft hij best succesjes geboekt, maar als hij het over de hele linie bekijkt, kan hij toch niet anders stellen dan dat Beverwijk een beetje verpauperd is de laatste tijd.

"Achteruitgegaan"

"Op sommige plekjes is het best een beetje opgeleukt, maar in z'n geheel is het achteruitgegaan", zegt hij. Het heeft wat dat betreft gelijke tred gehouden met de ontwikkeling van zijn partij.

Die ging van vier naar één in de laatste gemeenteraardsverkiezingen en heeft dus nog maar minimale invloed de komende jaren. Hij vermoedt dat de nieuwe lokale partijen, SamenBeverwijk en VRIJ! Beverwijk, de stemmen van GemeenteBelangen Beverwijk hebben gekregen.

Misrekening

"Het zijn jongen mensen die agressief campagne hebben gevoerd. Hoewel we best flink hebben gefylerd, zijn we nooit een partij geweest die heel actief stemmen hoefde te werven." Het bleek een misrekening.

Beverwijkers waren gevoelig voor de verhalen van de nieuwe lokalo's, die in totaal met vier zetels in de raad zijn gekomen. Ondanks zijn populariteit, kwam zijn boodschap niet meer over.

Dure aangelegenheid

Backer heeft maandagochtend zijn laatste schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het ging over de aanpassingen die de nieuwe inrichting van de Breestraat vereisen om de jaarlijke harddraverij te kunnen laten doorgaan.

Dat wordt volgens hem een dure aangelegenheid waar hij het zijne van wil weten. Zoals altijd is hij kritisch geweest op het college. Dat blijft hij ook na woensdag, als officieel afscheid van hem is genomen, maar dan op een andere manier. "Ik blijf mijn stukjes schrijven, ik blijf een betrokken burger. Want deze stad gaat me aan het hart. Maar dus niet meer als raadslid. Die tijd is geweest. Het is nu aan de jongeren."