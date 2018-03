Eindelijk nieuwe wieken voor Santpoortse korenmolen: "We gaan ervan genieten"

SANTPOORT-NOORD - Eindelijk is het zover: korenmolen De Zandhaas krijgt na een jaar stilstand nieuwe wieken. Molenaar Jos Kors stond vanochtend al voor de wekker naast zijn bed. "Hier hebben we naartoe geleefd."

De Zandhaas, een monument nog altijd in bedrijf, maalt sinds vorig jaar noodgedwongen op een elektromotor. De bouten die de deelbare roeden met elkaar verbinden, konden mogelijk afbreken. Reden voor monumentenzorg om 48 molens, waaronder de korenmolen in Santpoort, stil te zetten.

Collega van Kors, Hans van Tiggelen, lacht als een boer met kiespijn. "Een molen zonder wieken noemen ze een peperbus. Die naam wil je niet blijven dragen", vertelt hij aan NH Nieuws. "Dat kan voor een half jaar of een jaar, maar dan moet het ook echt over zijn."

Hoop

Kors ligt intussen in het gras om foto's te maken voor het archief. "We gaan ervan genieten vandaag", aldus Kors. Het is een kwestie van dagen dat de wieken van het baken in Santpoort weer zullen draaien. "Ik hoop donderdag of vrijdag", besloot de Velsense molenaar.