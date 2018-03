Volgens Tom Boonen is Terpstra torenhoog favoriet voor 'Heilige Week'

ASSENDELFT - Niki Terpstra won afgelopen vrijdag op een indrukwekkende wijze de E3 Harelbeke. De laatste 20 kilometer reed hij solo naar de finish. "Het deed op het eind alleen maar pijn en het was knokken naar de streep toe", vertelt Terpstra.

De komende weken rijdt hij Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Zo'n overwinning geeft vertrouwen. Als je zo'n klassieker kan winnen, met allemaal toppers aan de start dan sta je er weer goed voor", laat de inwoner van Assendelft weten.

Oud-wielrenner Tom Boonen noemde Terpstra zelfs in zijn column in Het Laatste Nieuws de torenhooge favoriet voor de "Heilige Week". "Torenhoog is misschien een beetje overdreven. Dat ik erbij sta is natuurlijk wel logisch na de E3-prijs", reageert Terpstra.