Fiscus belast 'holocaustvergoeding': "U komt uit Auschwitz? Mogen we even vangen?"

SCHELLINKHOUT - "Immoreel!" Anders kan Flory Neter uit Schelllinkhout het eigenlijk niet verwoorden. Ze is een petitie gestart tegen het heffen van belasting op schadevergoeding voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. "Net als na het einde van de oorlog houdt de fiscus de hand op bij oorlogsslachtoffers. U komt uit Auschwitz? Mogen we even vangen?"

Neter is van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffer en al even bezig met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën om van de vergoeding uit Duitsland af te blijven. Duitsland keert de vergoeding uit aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog in Amsterdamse ghetto's hebben gewerkt.

Kinderarbeid

In Nederland krijgen zo'n 150 mensen een schadevergoeding van 50 tot 400 euro per maand. Zij deden als kind klusjes, maar maakten ook riemen en rugzakken voor joden die gedeporteerd werden naar de concentratiekampen, vertelt Neter. "In feite eist de Nederlandse overheid nu een heffing op de kinderarbeid die de oorlogskinderen hebben geleverd."



Duitsland laat de schadevergoeding met rust, vanwege het bijzondere karakter, maar de Nederlandse fiscus ziet de vergoeding als aanvulling op het pensioen. "Ik ken mensen die een naheffing kregen van zesduizend euro, en zo hun zorg- of huurtoeslag kwijt raakten. Moet je mensen die zo oud zijn, hiermee mee lastig vallen en ze emotioneel over het randje duwen?"

Petitie

Inmiddels is Neter een petitie gestart tegen fiscale 'vervolging'. De teller staat op bijna vierduizend handtekeningen. "We hopen minstens de tienduizend te halen." De petitie loopt tot eind april.