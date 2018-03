Verdriet en ongeloof om dood Jochem Schuijt: "Zijn goedheid is hem fataal geworden"

BERGEN - Vrienden en bekenden van de Alkmaarse Jochem Schuijt, die vrijdag met geweld om het leven werd gebracht, blijven lamgeslagen achter. "Het lijkt erop dat zijn goedheid hem fataal is geworden, meer kan ik er nog niet over kwijt."

Vriend Felix Timmermans toont NH Nieuws op zijn computer filmpjes van Schuijt zoals hij hem zal blijven herinneren: markant, vrolijk spelend op de accordeon. "Cultuur en kunst was het leven van Jochem. We vonden het geweldig als hij muziek maakte."

Ongeloof

"Ik geloofde het natuurlijk niet toen ik het hoorde", gaat hij verder. "Ik dacht ik ga meteen even bellen, dan neemt hij wel op. Maar hij nam niet op." Een andere goede vriend, de Bergense galeriehouder Rogier Jonk was ook vol ongeloof: "Ik kon me niet voorstellen dat hij vermoord was, want dat was het verhaal."

Het Alkmaarse koor Wilde Haver, waar Schuijt in zong, is ook enorm geschrokken. Secretaris Beb Elve: "Toen we het hoorden waren de meeste mensen volkomen in shock. We mochten Jochem allemaal graag, hij was vanaf het begin lid van ons koor."

Verdachte

Het Openbaar Ministerie meldt vanmiddag dat de 22-jarige Bergenaar die zich vrijdagavond bij de politie meldde een familielid is. Hij heeft bekend Schuijt om het leven te hebben gebracht en zit de komende veertien dagen in ieder geval vast. Vriend Felix Timmermans zegt hierover: "Het lijkt erop dat zijn goedheid hem fataal geworden is, meer kan ik er nog niet over kwijt."

Herinnering

Volgens vriend Rogier Jonk zal Schuijt niet alleen in Alkmaar en omgeving gemist worden. "Als ik op kunstbeurzen als de PAN kom, op de TEFAF, overal struikel je over Jochem. En bij de after-borrel was hij er ook, tot het laatste aan toe. Want dat was Jochem ook, hij hield van het leven."