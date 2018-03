Cor Tol koestert het rijke verleden van FC Volendam

VOLENDAM - Gewoon, thuis, op zolder bij Cor Tol vind je de rijke historie van FC Volendam. De voormalig onderwijzer verzamelt niet alleen alle uitslagen en statistieken van wedstrijden uit het grijze verleden. Uit een doos komt net zo makkelijk een bierglas van eredivisie topscorer ('61/'62) Dick Tol, bijgenaamd 'De Knoest'. Of een kasboek uit de oorlogsjaren en natuurlijk ontelbare foto's.

Zijn verzamelwoede is eigenlijk bij toeval ontstaan, vertelt de 70-jarige Volendammer. "Je dorp en het voetbal was één. Als je dan, zoals ik, gevoelig bent voor bewaren dan gaat het eigenlijk automatisch."

Heen en Weer 2

Op zijn twaalfde is hij begonnen. Imiddels puilen de kasten uit met kratten, plakboeken, dozen en mappen vol historie. Uiteraard ontbreekt 'De Heen en Weer' niet in de verzameling. Een begrip in de voetballerij. Tol: "De eerste promotie was op een boerenschouw. Gewoon een aanhangwagen achter een tractor. Dat was een heel klein bootje waar de spelers net aan op konden in 1959. Twee jaar later promoveerden we weer, onder Bram Appel. Toen hadden ze een grotere boot en die werd meteen 'De Heen en Weer 2' genoemd. De naam heeft alles te maken met het je niet kunnen handhaven in de eredivisie."

Stadion

Natuurlijk horen alle spullen eigenlijk thuis in het stadion van FC Volendam, vindt Tol. "Maar als ik daar mijn archief een plekje wil geven, zeggen ze: 'Wijs jij dan even aan waar?' Maar als mijn kinderen, nadat ik verscheiden ben, hier boven komen dan weet ik hun reactie al: 'Dit bewaarde mijn vader ook nog.' Dan weet je wat hiermee gebeurt en is het weg. Dat zou dood-, dood- en doodzonde zijn."