Medewerkers tankstation Zaandam geschokt na ernstig ongeluk: "Eng gezicht"

ZAANDAM - Het ongeluk waarbij een man ernstig gewond raakte bij een tankstation aan de Koningin Julianaweg in Zaandam staat twee medewerkers nog vers in het geheugen. Vandaag zijn ze echter gewoon weer aan het werk. "Ik heb wel een borrel voor het slapen genomen."

"Het was in een fractie van een seconde gebeurd", zegt Bob, een medewerker van het tankstation, tegen NH Nieuws. Een taxi knalde met hoge snelheid tegen een auto en de twee jongens die daar net stonden te tanken. "We hebben gelijk de noodstopknop ingedrukt om explosiegevaar te voorkomen."

Het ging allemaal zo snel dat Bob er niet veel van heeft gezien, maar de gele lijnen op het asfalt van de Verkeersongevallen Analyse laten een wilde rit zien. Een taxi heeft vermoedelijk moeten uitwijken voor een auto die uit een zijstraat reed.

De taxichauffeur raakte een paal op de middenberm en is via een vluchtheuvel de straat overgestoken. Daar miste hij een muurtje en knalde ruim 30 meter verder tegen een auto waar een man net stond te tanken. "Het was een eng gezicht", laat Bob weten.

De camera's van het tankstation hebben alles vastgelegd. Bob moest samen met zijn collega de beelden nog een keer zien toen hij ze aan de politie gaf voor het onderzoek. "Dat wil je eigenlijk niet nog een keer zien."

Ziekenhuis

De taxichauffeur en de bijrijder van de man die geschept is, zijn volgens de medewerkers alweer het ziekenhuis uit. Met het slachtoffer dat aan het tanken was gaat het een stuk slechter. Volgens een familielid zou hij vandaag geopereerd worden.

Bob heeft vooral respect voor de hulpdiensten die razendsnel ter plaatse waren. "Fantastisch om te zien hoe goed die hun werk doen."