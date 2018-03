Start van voorjaarsevenement Bloeiend Zijpe onzeker door koud weer

'T ZAND - Door het koude weer staat de start van Bloeiend Zijpe op losse schroeven. De organisatie wil bezoekers laten genieten van de kleurenpracht bij de bloembollenvelden in de Kop van Noord-Holland, maar door de lage temperaturen is er nog weinig van dat spektakel te zien.

Volgens de planning zou het voorjaarsevenement op 6 april van start moeten gaan. Een maand lang kunnen bezoekers dan met een wandeldag, een fotoworkshop en een tulpencross 'in contact komen' met de bloembollen, maar dan moet er wel eerst wat te bewonderen zijn.

Ondanks het feit dat de lente al bijna een week officieël van start is gegaan, heeft de regelmatige terugkeer van winters weer roet in het eten gegooid. De organisatie heeft besloten om op 6 april te kijken of alle activiteiten een week moeten worden uitgesteld.