Politie geeft nationaal opsporingsbericht uit voor 'moordopdrachtgevers' Taghi en Razzouki Foto: politie.nl

AMSTERDAM - De politie is naarstig op zoek naar de 40-jarige Ridouan Taghi uit Vianen. Hij wordt ervan verdacht opdrachtgever te zijn van verschillende moorden. Er is een beloning van 25.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die zorgt voor zijn aanhouding. Ook zijn maatje Said Razzouki, tevens moordopdrachtgever, wordt gezocht.

Taghi is zo'n 1,76 meter lang, heeft zwart haar en bruine ogen. Razzouki is zo'n 1,74 meter lang, is kaal en heeft bruine ogen. Mensen die hen hebben gezien worden verzocht direct met de politie te bellen. De oproep komt enkele dagen na de onthulling van een kroongetuige door het Openbaar Ministerie. De 30-jarige Nabil B. uit Utrecht is gaan verklaren over onder meer het duo Taghi (40) en Razzouki (46). B. meldde zich vorig jaar omdat hij zich bedreigd voelde en omdat hij spijt had van zijn betrokkenheid bij een liquidatie waarbij een burger werd doodgeschoten. Hij was al jaren goed bevriend met de familie van het slachtoffer, hij vertelde hen de waarheid en stapte naar de politie. Tips

Het onderzoeksteam is bereikbaar via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Vanuit het buitenland kun je bellen met nummer +3179-3459876. Als je liever met iemand van het Team Criminele Inlichten wil spreken, kan dat via +3179-3458999.