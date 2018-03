Witte Leeuwen: Henk Medik scoorde allerlaatste Eredivisie-doelpunt voor Telstar

VELSEN-ZUID - Het is vandaag 40 jaar geleden dat Telstar degradeerde uit de Eredivisie. Op 27 maart 1978 speelde Telstar 1-1 tegen NAC en was degradatie niet meer te voorkomen. Een paar weken later speelde de club de laatste wedstrijd op het hoogste niveau, thuis tegen FC Volendam. Edammer Henk Medik heeft sindsdien de eer dat hij het allerlaatste Eredivisie-doelpunt voor Telstar heeft gescoord.

Medik speelde voor Ajax en FC Groningen en maakte in de herfst van 1978 de overstap van NEC naar Telstar. De Witte Leeuwen presteerden ontzettend slecht en waren hard op zoek naar versterking van de selectie. Medik lag in de clinch met NEC en maakte de overstap naar Velsen-Zuid. Het salaris was goed en hij kon nog in de Eredivisie blijven spelen. "En ik was wat dichter bij Edam. Ik reed vanuit Groesbeek heen en weer en kon nu wat vaker bij mijn ouders langs en daar af en toe slapen", aldus Medik.

Lees ook: Witte Leeuwen: de familie Velzel, dé Telstar-familie van de IJmond



Na de wedstrijd tegen NAC was het over voor Telstar. Maar er waren nog wel een paar wedstrijden te spelen, waaronder de laatste tegen FC Volendam. In de 34ste minuut schoot Medik Telstar naar de overwinning, het bleef 1-0. "Ik kreeg de bal achterin, passeerde twee Volendammers en schoot vanaf zo'n dertig meter de bal in de rechter kruising. Keeper Frans Hoek kon er niet meer bij", vertelt Medik, nog steeds trots op die prachtige treffer. "Het was niet alleen een mooi doelpunt, het was natuurlijk ook mooi om zo'n doelpunt als Edammer tegen Volendam te scoren."

Lees ook: Witte Leeuwen: Bjorn Gans heeft meer dan vijftig Telstar-shirts



Medik had nooit gedacht dat zijn prachtige doelpunt nu nog de laatste zou zijn van Telstar in de Eredivisie. "Het zou prachtig zijn als Telstar weer eens promoveert", zegt de Edammer, die nog altijd zijn oude clubs op de voet volgt. Maar dat zou ook betekenen dat hij dan misschien wel zijn titel zou verliezen. "Dat maakt mij echt helemaal niks uit, natuurlijk niet," lacht hij. Medik, overigens de zwager van oud-international Jan Peeters, vervolgde zijn loopbaan na het desastreuze seizoen bij Telstar bij FC Luik. Een pijnlijke knie maakte een einde aan zijn voetbalcarrière. Tegenwoordig is hij voorzitter van voetbalclub EVC Edam.