FC Volendam gaat verder met Misha Salden als coach

VOLENDAM - Misha Salden is ook volgend seizoen de hoofdcoach van FC Volendam. De 44-jarige Zaankanter is bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdcoach bij FC Volendam en het bestuur heeft zijn contract met een jaar verlengd.

Salden heeft dit seizoen een aantal jeugdspelers ingepast in het eerste team en daar is het bestuur van de club tevreden over. FC Volendam begon zwak aan het seizoen en stond enige tijd onderaan. De supporters zwaaiden in november al met witte zakdoekjes, maar de ploeg begon langzaam meer te winnen en staat momenteel op de veertiende plek in de Jupiler League met 39 punten uit 31 wedstrijden. Salden mag van de club volgend seizoen doorbouwen op de basis die hij dit seizoen heeft gelegd.

Het bestuur voert nog gesprekken met de huidige technische staf en enkele oud-spelers om de technische staf voor volgend seizoen te completeren. Edwin Zoetebier is al vastgelegd als keeperstrainer.

Voor Salden hoofdcoach werd was hij drie jaar hoofd opleidingen en technisch directeur bij de Volendammers. Technisch directeur is hij nog steeds naast zijn functie als hoofdcoach. Wat hem betreft hoeft er niks te veranderen aan zijn dubbelrol. "Ik denk dat het prima te doen is, maar we moeten als club wel vooruit kijken. Je ziet dat veel jonge jongens de kans krijgen, maar we moeten wel zorgen dat we twee, drie sterkhouders hebben staan die de boel overeind houden."

In het verleden trainde Salden ook de amateurs van KFC, HBC en FC Lisse.