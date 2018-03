Younes keert niet meer terug in eerste elftal Ajax

Younes werd voor twee weken verbannen naar Jong Ajax nadat hij in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen vlak voor tijd weigerde in te vallen.

Lees ook: Younes tijdelijk uit selectie Ajax gezet

Na gesprekken tussen Ten Hag, Younes en directeur spelersbeleid Marc Overmars werd besloten dat de Duitser dit seizoen afmaakt bij Jong Ajax.

Ten Hag: "Wij hebben nog zes wedstrijden te spelen en daar wil ik alleen spelers bij hebben die honderd procent gemotiveerd zijn. Er is gedurende dit seizoen veel gebeurd met en rondom Amin, dat zal ongetwijfeld meespelen. Maar hij geeft ons niet het gevoel dat zijn aandacht volledig bij Ajax is. Marc en ik hebben hem vandaag meegedeeld dat hij de resterende weken van dit seizoen bij Jong Ajax traint."

Wel of niet Napoli

Younes, vorig seizoen onder coach Peter Bosz een belangrijke speler bij Ajax, leek in januari de overstap te maken naar Napoli. Die overgang ging op het laatste moment niet door, waarna de speler terugkeerde bij Ajax. Vorige zomer maakte Younes deel uit van de Duitse selectie die in Rusland de Confederations Cup won. Ook in november riep de Duitse bondscoach Joachim Löw de aanvaller nog op voor interlands. Nu Younes tot de zomer niet meer in het eerste elftal van Ajax speelt, lijkt hij het WK in Rusland te kunnen vergeten.