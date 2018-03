Michelle Goos zet stap terug in de Bundesliga

AMSTERDAM - BUXTEHUDE Michelle Goos stapt na dit seizoen over van Buxtehuder SV naar Neckarsulmer SU. De Amsterdamse handbalster blijft dan wel in de Bundesliga spelen, maar bij een club die nu nog tegen degradatie vecht.

Bij Buxtehuder wordt haar aflopende contract niet verlengd. De hoekspeelster had ook aanbiedingen op zak van ploegen die Champions League spelen, meldt de NOS. Alleen zou ze daar de derde speelster worden voor haar positie en daar heeft Goos geen zin in, ze wil spelen. "Bij Buxtehuder val ik net buiten de basis en bij Neckarsulmer hebben ze mij beloofd dat ik elke wedstrijd speel", zei de 28-jarige speelster. "Het is lekker als iemand je heel graag wil hebben. Ik hoop er het plezier weer terug te vinden."

Goos hoopt dat ze ook weer wordt geselecteerd voor Oranje als ze meer speelminuten maakt bij haar nieuwe club. "Ik hoop niet dat het voorbij is, maar zo voelt het wel", zei ze. Bij het EK in 2016 kwam Goos voor het laatst in actie met Oranje.