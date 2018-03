Eigenaar zet beelden van brutale inbraak online: "Dit tuig willen we Haarlem uit helpen"

HAARLEM - De eigenaren van de telefoonreparatiewinkel The PhoneLab in de Grote Houtstraat in Haarlem zijn op zoek naar de dieven die hun winkel hebben beroofd. In de hoop de daders te vinden hebben ze bewakingsbeelden online gezet. Ze loven een gloednieuwe iMac uit voor de gouden tip.

In de nacht van 15 op 16 maart beroven twee jongens om 02.10 uur de telefoonreparatiewinkel die dan pas een maand open is. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de jongens, beiden met capuchon op, de glazen voordeur intikken om een iMac en iPad te stelen.

We hebben knetterhard gewerkt om de winkel op te bouwen, er veel liefde en energie in gestoken en dat wordt dan even door twee kwajongens naar de gallemiezen geholpen", zegt een van de eigenaren Boris Blijham. "Ontzettend jammer."



Dom

Boris omschrijft de jongens als 'onervaren' en noemt hun actie dom. "De apparatuur die ze mee hebben genomen, is gekoppeld aan email en wachtwoord, dus ze kunnen er in principe niks mee", legt hij uit. "Het is heel vervelend dat ze voor zoiets kleins, zoiets groot kapot maken."

De eigenaren hopen dat iemand de jongens van de bewakingsbeelden herkent. "We hopen dat we de jongens kunnen pakken, want dit tuig moeten we uit Haarlem helpen. We willen ook dat andere ondernemers dit niet overkomt." Ze loven een gloednieuwe iMac ter waarde van 1.500 euro uit voor de gouden tip.