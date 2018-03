Vloggende meester neemt rapvideo op: "Doe je best in de les, en ik zorg dat je slaagt voor je test"

AMSTERDAM - Docent economie Dylan van Brummen is online beter bekend als de 'Meestervlogger'. Op zijn YouTube-kanaal plaatst hij geregeld vlogs over zijn privéleven en vanuit de klas onder die naam. Maar hij neemt zijn internetcarrière nog een stapje verder, want gisteren publiceerde hij een professionele rapvideo.

Dylan staat nog maar twee jaar voor de klas, op het Hubertus en Berkhoff in Amsterdam, maar is nu al bezig om zijn manier van lesgeven te verbeteren, laat hij weten aan NH Nieuws. Hij besloot dit acht maanden geleden te proberen door middel van vlogs, waarin hij zijn leerlingen kennis laat maken met zijn privéleven. "Ik laat de leerlingen het achterste van mijn tong zien, en krijg daar een hogere motivatie in het klaslokaal voor terug," aldus de Meestervlogger.

Hij haalt inspiratie uit de docenten uit zijn jeugd die hem op het goede pad hebben gehouden. Zelf was hij naar eigen zeggen nogal lastig in de klas, maar er was een aantal leraren dat een goede invloed op hem heeft gehad. "Daarom wil ik ook zo'n soort docent zijn, want ik merk dat ik ook een paar lastige leerlingen in de klas heb."

Rapcarrière

De rap van de Meestervlogger heet Klasse en heeft inmiddels al meer dan duizend views op YouTube. "Ik was vroeger best veel muziek bezig, maar ik heb er toen nooit wat meegedaan," vertelt Dylan. Samen met een oude schoolvriend, Luc Hendricks, heeft hij de tekst geschreven voor Klasse. Met de rap hebben ze vervolgens opgetreden op een schoolfeest.

Hier kwamen zo veel positieve reacties op dat ze besloten om het samen professioneel op te nemen. Uiteindelijk maakten ze er zelfs een professionele video bij met leerlingen van de school waar Dylan werkt. "Doe je best in de les, en ik zorg dat je slaagt voor je test," is één van de teksten van het nummer. In Klasse roept hij zijn leerlingen op om goed te presteren. "Ik sta zeker open voor een professionele rapcarrière, maar zou dan wel meer nummers willen maken die niet alleen met lesgeven te maken hebben", voegt hij hieraan toe.

Extra motivatie

Uiteindelijk is het voor Dylan het belangrijkste dat hij zijn leerlingen een goede plek kan geven in de maatschappij. "En een beetje extra motivatie in de les kan dan natuurlijk geen kwaad", zegt hij. Of de vlogmethode effect heeft gehad op zijn lesgeven, is voor de Meestervlogger geen vraag meer. Hij heeft er dit jaar nog geen enkele leerling uit hoeven sturen.