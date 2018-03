Basisplaats lonkt voor Donny van de Beek

AMSTERDAM - GENÈVE Donny van de Beek start in de oefeninterland tegen Portugal waarschijnlijk in de basis bij Oranje, afgaand op de laatste training. Ronald Koeman kiest waarschijnlijk voor een sterk gewijzigd Nederlands elftal. Vergeleken met het duel van vrijdag met Engeland lijken er zes of zeven andere internationals aan de aftrap te verschijnen.

De laatste oefensessie van Oranje voor de tweede interland onder Koeman was voor een groot deel besloten. Vanuit een aangrenzend hotel was echter te zien dat de nieuwe bondscoach oefende in een systeem met drie centrale verdedigers, twee opkomende backs, drie middenvelders en twee spitsen. Jasper Cillessen, Kenny Tete, Nathan Aké en Tonny Vilhena waren nieuw in de defensie. Voorin moest Bas Dost wijken voor Ryan Babel, die een aanvalskoppel met Depay vormde.

Experiment met middenveld

Koeman experimenteerde met zijn middenveld in het afsluitende partijspel voor de vriendschappelijke ontmoeting met Portugal. Hij startte met Davy Pröpper, Donny van de Beek en Georgino Wijnaldum. Maar tijdens de training kreeg Kevin Strootman ook een hesje. Van de Beek had geen basisplaats tegen Engeland, maar mocht wel vlak voor tijd invallen.

Koeman wil dat het Nederlands elftal realistisch en compact speelt. Maar hij hoopt wel dat Oranje minder balverlies lijdt en meer voor het vijandelijk doel komt dan vrijdag tegen Engeland.

Uitverkocht

De wedstrijd tegen Portugal gaat om 20.30 uur van start in Genève. Het oefenduel in Stade de Genève is stijf uitverkocht met een kleine dertigduizend in Zwitserland woonachtige Portugezen. Zij hopen allemaal dat Cristiano Ronaldo zo veel mogelijk speeltijd krijgt. De vijfvoudig beste voetballer van de wereld scoorde vrijdag al tweemaal voor zijn land in een oefenduel met Egypte in Zürich (2-1).