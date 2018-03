Nooit meer zoeken naar je boodschappen: smartphone wijst de weg in supermarkt

HOOFDDORP - Klanten van een Albert Heijn-supermarkt in Hoofddorp kunnen binnenkort met hun telefoon hun boodschappen vinden.

Op 7 mei start de grootgrutter in samenwerking met Philips en softwarebedrijf Aisle411 een onderzoek naar navigatie in de winkel. Bedoeling is dat klanten met hun smartphone door de winkel kunnen navigeren naar het product dat ze zoeken.

"De winkel is digitaal nagebouwd als plattegrond, en daarop navigeer je met een blauwe stip naar het item dat je zoekt. Denk aan Google Maps maar dan indoor", legt een woordvoerder uit aan Distrifood. "We willen vooral te weten komen of er behoefte bij de gebruiker is aan een dergelijke applicatie en hoe nauwkeurig de technieken voor indoor navigatie zijn."

Bekijk hieronder hoe het werkt en wat er allemaal mogelijk is: