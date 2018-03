Deel dit artikel:











Organisatie verkeersslachtoffers: "Marco Bakkerstraat is volstrekt ongepast"

BEVERWIJK - Niet Marco Bakker, maar de vrouw die hij in 1997 doodreed had een straat naar zich vernoemd moeten krijgen. Dat vindt de Vereniging Verkeersslachtoffers die reageert op het nieuws dat Bakker vorige week is geëerd met een jubileumconcert en een straat naar zich vernoemd krijgt.

De geboren en getogen Beverwijker vierde vrijdagavond in een tjokvolle Grote Kerk zijn tachtigste verjaardag en 55-jarige artiestenjubileum. Uit handen van burgemeester Smit kreeg Bakker dezelfde avond het straatnaambord al uitgereikt. Lees ook: Veel lof voor Marco Bakker tijdens jubileumconcert in Beverwijk Die 'onderscheiding' is erg slecht gevallen bij de organisatie voor verkeersslachtoffers, schrijft de vereniging in een persbericht. "Wij beschouwen dat als een schoffering van de nabestaanden van de jonge vrouw (36) en moeder van twee kinderen die hij onder invloed (ruim 2,5 maal de toegestane hoeveelheid) heeft doodgereden", zo valt te lezen in het bericht. Lees ook: Marco Bakker viert vanavond jubileumconcert in Beverwijk De vereniging neemt het Bakker in het bijzonder extra kwalijk dat hij na het ongeluk een 'technisch mankement als oorzaak' aanvoerde. "Zo probeerde hij om onder zijn verantwoordelijkheid uit te komen. Wij beschouwen derhalve het 'eren' van Marco Bakker als volstrekt ongepast. Het zou beter zijn de betreffende straat te vernoemen naar het slachtoffer."