Deel dit artikel:











Storing in Amsterdam-West: 3.000 huishoudens zonder stroom Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) In verband met een stroomstoring in de Da Costabuurt in Amsterdam-West zitten momenteel zo'n 3.000 huishoudens zonder stroom. Zij zullen nog tot zeker 13.00 uur geduld moeten hebben.

Liander kan nog niet zeggen waar de storing is ontstaan, wel werd een brand gemeld in theater De Nieuwe Liefde aan de Da Costakade. Later meer.