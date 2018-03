De Peiling: Wekker zetten om appjes te checken: 'Schrikbarend en zorgelijk'

NOORD-HOLLAND - Vijf procent van de jongvolwassenen (18-34 jaar) zet de wekker om 's nachts hun smartphone te checken. Mag jouw telefoon mee naar bed?

Smartphone-stress

Verzekeraar Interpolis deed onderzoek naar smartphone gebruik onder jongvolwassen en heeft het idee dat mensen ongelukkig kunnen worden van social media. "Jongeren worden op Facebook en Instagram constant geconfronteerd met het perfecte plaatje, en willen dat ook. Dat levert veel stress op. Lukt het niet ook zo te zijn, dan voelt dat als falen", zegt Ellen Seelen van Interpolis. De ‘smartphone-stress’ uit zich ook bij de berichtenapp WhatsApp. Zo denkt 17 procent van de ondervraagden iets verkeerd te hebben gedaan wanneer er niet direct gereageerd wordt op berichten.

Mee naar bed

80 procent van de jongeren neemt de telefoon mee naar bed, waardoor ze later gaan slapen dan gepland. Vijf procent zet zelfs de wekker om ‘s nachts op hun smartphone te kijken. "Om maar niks te hoeven missen van wat er binnenkomt op hun telefoon. Dat is echt schrikbarend en een zorgelijke uitkomst van ons onderzoek", zegt Seelen.

Afkicken

De verzekeraar is een afkickprogramma voor de smartphone gestart. Deelnmers krijgen de opdracht om de telefoon tijdelijk in vliegtuigmodus zetten, of de batterij voor niet meer dan 50 procent op te laden zodat de telefoon het maar een halve dag doet. Ook de notificaties uitzetten is een manier om smartphone-stress te verlagen. Het positieve zelfbeeld van de deelnemers nam toe, en de angst om iets te missen nam af. "Deelnemers voelen zich relaxter en sliepen beter”, zegt Seelen. "Maar na het afkick-experiment zat het smartphonegebruik al weer snel op het oude niveau."

Wat doe jij?

Neem jij je telefoon mee naar bed? Nog even appen voor het slapengaan en 's ochtends meteen kijken op Facebook en Instagram? Levert die smartphone jou stress op of niet? We horen het graag!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18:00 en 19:00 uur. Bel 088-850.51.52 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl