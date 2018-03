Amsterdamse topcrimineel 'Rico de Chileen' uitgeleverd en opgesloten in Vught

AMSTERDAM - (AT5) De vorig jaar in Chili aangehouden topcrimineel Ricard R. V. is aangekomen in Nederland. De in Amsterdam opgegroeide 'Rico' wordt verdacht van grootschalige drugshandel.

Het Parool schrijft vanochtend dat R.V. per militair toestel is ingevlogen, hij moet de komende tijd doorbrengen in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. De Chileense politie hield hem in oktober vorig jaar aan in een hotel, dat gebeurde op verzoek van Nederland.

Zo wordt hij in verband gebracht met een lading cocaïne van 440 kilo die is aangetroffen in de Rotterdamse haven. Daarnaast verdenkt het Openbaar Ministerie de crimineel van wapenbezit, witwassen en het lidmaatschap van een criminele organisatie.

Op verschillende adressen in Amsterdam is onderzoek gedaan. Het gaat om een woning in de Beethovenstraat en een kantoorpand in Amsterdam-Noord, waar een vat met cocaïnesporen is gevonden. Ook zou er een zogenaamde boekhouding zijn gevonden waaruit zou moeten blijken dat Rico het brein is achter de handel.