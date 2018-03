Deel dit artikel:











Amsterdamse 'Willie Wortels' onderzoeken de circulaire economie Foto: AT5

AMSTERDAM - Op een oude scheepswerf in Amsterdam-Noord werken 'Willie Wortels' aan de circulaire economie van morgen. De Ceuvel is een 'levend laboratorium' waar circulair denken en doen hand in hand gaan.

Duurzaam en circulair; het lijkt inmiddels het toverwoord voor bedrijven die de boot niet willen missen. Als je er geld mee kunt verdienen staan bedrijven vooraan en een groen imago is tegenwoordig goed voor de klandizie. Maar voordat het gemeengoed is, heb je pioniers nodig die hun nek willen uitsteken. Op een oude scheepswerf in Amsterdam-Noord wordt de circulaire economie in praktijk gebracht met 'Willie Wortels', die gedreven door idealen op zoek gaan naar mogelijkheden en nieuwe technieken in praktijk brengen. Onze collega's van Bouw Woon Leef kregen een blik in de keuken van deze voorhoedespelers.