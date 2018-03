Zandvoort voert plan inwoners uit: meterslang hek om herten uit dorp te weren

ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort gaat een meterslang hek plaatsen om herten uit het waterleidinggebied tegen te houden. Dit heeft de gemeente besloten op initiatief van een aantal inwoners.

Het hek wordt 700 meter lang en twee meter hoog. De gemeente gaat het hek plaatsen aan de zuidkant van het dorp, in de buurt van strandpaviljoen Tijn Akersloot.

Het idee is afkomstig van een groep inwoners, die zich bekommert om het lot van de dieren. De badplaats kampt al jarenlang met veel overlast van herten. Regelmatig worden de beesten aangereden of vernielen ze de tuinen van inwoners. Om de hertenpopulatie terug te dringen, werd in 2016 besloten om de dieren af te schieten. Toch is er nog altijd veel overlast.

Hondenbrigade

De gemeente erkende al langer dat de herten in het dorpscentrum voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen, maar oplossingen als lasers en een hondenbrigade zetten geen zoden aan de dijk.

De gemeente gaat het hek in augustus plaatsen. Volgens een woordvoerder is dat het "handigste moment". Na drie jaar volgt een evaluatie of het hek ook daadwerkelijk werkt.